Что является основой начисления ЕСВ для членов фермерского хозяйства: подробности

Налоговая служба напомнила о новых правилах уплаты единого взноса.

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Государственная налоговая служба в Днепропетровской области напоминает о важности соблюдения законодательства по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. В частности, по пункту 5-1 части 1 статьи 4 Закона Украины от 8 июля 2010 года №2464-ѴІ "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" плательщиками единого взноса являются члены фермерского хозяйства, если они не относятся к лицам, которые подлежат страхованию на других основаниях.

Согласно Закону Украины от 13 мая 2020 года №592-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков", внесены изменения в Закон №2464. В частности, в соответствии с указанными изменениями, для плательщиков, указанных в пункте 5-1 части 1 статьи 4 Закона №2464, единый взнос начисляется на сумму дохода (прибыли), полученного от их деятельности, подлежащей обложению налогом на доходы физических лиц. При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса за месяц, в котором получен доход (прибыль).

Дополнительно, в соответствии с указаниями, предоставленными в пункте 2 раздела III Инструкции о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, базой начисления единого взноса является распределенный доход (прибыль), полученный такими плательщиками от чистой прибыли фермерского хозяйства в отчетном году, подлежащий обложению налогом на доходы физических лиц. Это означает, что сумма единого взноса не может превышать максимальной величины базы начисления, установленной законодательством.

Если плательщик в отчетном периоде или отдельном месяце не получил дохода (прибыли), он имеет право самостоятельно определить базу начисления, но не больше максимальной величины базы начисления единого взноса, установленной законодательством.

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