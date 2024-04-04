ВККС, ВСП, Совет судей и НАДС смогут самостоятельно проводить специальную проверку, предусмотренную законом о предотвращении коррупции – законопроект Кабмина

Кабмин зарегистрировал законопроект, предлагающий организовать проведение специальной проверки, предусмотренной законами о предотвращении коррупции и об очищении власти, в отношении лиц, назначенных в период действия военного положения, в отношении которых такие проверки в этот период не проводились.

Источник фото: vkksu.gov.ua

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект 11145 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию порядка проведения специальной проверки». Законопроект направлен на усовершенствование проведения специальной проверки, предусмотренной Законом «О предотвращении коррупции», путем оптимизации процедур и сроков проведения специальной проверки, использования информации государственных электронных информационных ресурсов органом/лицом, которым организуется такая проверка, или органом, посылающим запрос на проверку, минимизацию бумажного документооборота

Проектом Закона предлагается:

уточнить перечень сведений о лице, претендующем на занятие соответствующей должности, подлежащих специальной проверке;

усовершенствовать механизм проведения специальной проверки путем предоставления возможности государственным органам, кроме отправки в соответствующие государственные органы, к компетенции которых относится проведение специальной проверки сведений, или в их территориальные органы (при наличии) запросов о проверке сведений о лице, претендующем на занятие соответствующей должности, самостоятельно проводить специальную проверку на основании данных, полученных в порядке электронного информационного взаимодействия, между публичными электронными реестрами с помощью системы электронного взаимодействия электронных ресурсов в электронной форме в виде наборов реестровых данных и/или информации об их наличии или отсутствии в соответствующем реестре, удостоверенных установленными законом средствами электронной идентификации и/или полученных в порядке специального доступа к таким реестрам в форме извлечений;

предусмотреть возможность, в том числе Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Совета судей Украины, Национального агентства Украины по государственной службы, самостоятельно проводить специальную проверку из данных, полученных порядке электронного информационного взаимодействия, между публичными электронными реестрами за посредством системы электронного взаимодействия электронных ресурсов в электронной форме в виде наборов реестровых данных и/или информации об их наличии или отсутствии в соответствующем реестре, удостоверенных установленными законом средствами электронной идентификации и/или полученных в порядке специального доступа к таким реестрам в форме подъемников в соответствии с порядком предоставление такой информации, установленной законодательством о функционировании соответствующего публичного электронного реестра;

исключить проведение специальной проверки Службой безопасности Украины относительно наличия у лица допуска к государственной тайне, поскольку сегодня такая информация проверяется в случаях, когда лицо претендует на занятие должности, которая предусматривает наличие допуска к государственной тайне и не влияет на решение о назначении его на должность ;

организовать проведение специальной проверки, предусмотренной Законом Украины «О предотвращении коррупции», а также проверки, предусмотренной Законом Украины «Об очищении власти», в отношении лиц, назначенных в период действия военного положения, в отношении которых такие проверки в этот период не проводились, в течение 30 дней со дня истечения срока для подачи документов, необходимых для проведения специальной проверки.

Автор: Наталя Мамченко

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