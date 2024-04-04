ВККС, ВРП, Рада суддів і НАДС зможуть самостійно проводити спеціальну перевірку, передбачену законом про запобігання корупції – законопроект Кабміну

Кабмін зареєстрував законопроект, який пропонує організувати проведення спеціальної перевірки, передбаченої законами про запобігання корупції і про очищення влади, стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, щодо яких такі перевірки у цей період не проводилися.

Джерело фото: vkksu.gov.ua

Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроект 11145 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку проведення спеціальної перевірки». Законопроект спрямований на удосконалення проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом «Про запобігання корупції», шляхом оптимізації процедур та строків проведення спеціальної перевірки, використання інформації державних електронних інформаційних ресурсів органом/особою, яким організовується така перевірка, або органом, який надсилає запит на перевірку, мінімізацію паперового документообігу.

Проектом Закону пропонується:

уточнити перелік відомостей про особу, яка претендує на зайняття відповідної посади, які підлягають спеціальній перевірці;

удосконалити механізм проведення спеціальної перевірки шляхом надання можливості державним органам, крім надсилання до відповідних державних органів, до компетенції яких належить проведення спеціальної перевірки відомостей, або до їх територіальних органів (за наявності) запитів про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття відповідної посади, самостійно проводити спеціальну перевірку на підставі даних, отриманих в порядку електронної інформаційної взаємодії, між публічними електронними реєстрами за допомогою системи електронної взаємодії електронних ресурсів в електронній формі у виді наборів реєстрових даних та/або інформації про їх наявність чи відсутність у відповідному реєстрі, посвідчених встановленими законом засобами електронної ідентифікації та/або отриманих у порядку спеціального доступу до таких реєстрів у формі витягів;

передбачити можливість, у тому числі для Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України, Національного агентства України з питань державної служби, самостійно проводити спеціальну перевірку на підставі даних, отриманих в порядку електронної інформаційної взаємодії, між публічними електронними реєстрами за допомогою системи електронної взаємодії електронних ресурсів в електронній формі у виді наборів реєстрових даних та/або інформації про їх наявність чи відсутність у відповідному реєстрі, посвідчених встановленими законом засобами електронної ідентифікації та/або отриманих у порядку спеціального доступу до таких реєстрів у формі витягів відповідно до порядку надання такої інформації, встановленого законодавством про функціонування відповідного публічного електронного реєстру;

виключити проведення спеціальної перевірки Службою безпеки України щодо наявності в особи допуску до державної таємниці, оскільки на сьогодні така інформація перевіряється у випадках, коли особа претендує на зайняття посади, яка передбачає наявність допуску до державної таємниці та не впливає на рішення щодо призначення її на посаду;

організувати проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», а також перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, щодо яких такі перевірки у цей період не проводилися, протягом 30 днів з дня завершення строку для подання документів, необхідних для проведення спеціальної перевірки.

Автор: Наталя Мамченко

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