ВККС рекомендує відрядити двох суддів до інших судів

Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік двох суддів.

У середу, 3 квітня, Друга палата Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянула питання щодо внесення подання з рекомендацією на відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

У зв’язку з виявленням надмірного судового навантаження Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік:

судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Кононенко Тетяни Олександрівни до Київського районного суду міста Харкова;

судді Носівського районного суду Чернігівської області Гридасової Анни Михайлівни до Печерського районного суду міста Києва.

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