Під Києвом сусіди в житловому комплексі побили гомосексуальну пару

Під Києвом сусіди вчинили жорстокий напад на ґрунті гомофобії.

Джерело фото: Instagram / nashsvitcenter

Під Києвом двоє сусідів побили гей-пару, що проживала в одному з житлових комплексів. Про це повідомила правозахисна організація «ЛГБТ-центр «Наш світ».

Представники надали адвокатську підтримку парі та розповіли, що цей випадок - лише частина триваючої конфліктної ситуації, яка почалася понад півтора року тому з образливих написів на їхніх дверях.

Напад на чоловіків був настільки жорстоким, що поліції, яка прибула на місце події, довелося застосувати спецзасоби проти нападника, зазначили у "Нашому світі".

Наразі обидва чоловіки перебувають у лікарні з численними травмами, включаючи закриті черепно-мозкові ушкодження, струси головного мозку та переломи кісток.

Пара вже раніше зверталася до поліції через подібні напади, але у минулому випадку порушники відбулися невеликим штрафом. Зараз вони вимагають розслідування справи як злочину ненависті, але кримінального провадження поки що не відкрито.

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