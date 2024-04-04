Под Киевом соседи в жилом комплексе избили гомосексуальную пару

Под Киевом соседи совершили жестокое нападение на почве гомофобии.

Источник фото: Instagram / nashsvitcenter

Под Киевом двое соседей избили гей-пару, проживавшую в одном из жилых комплексов. Об этом сообщила правозащитная организация "ЛГБТ-центр "Наш мир".

Представители оказали адвокатскую поддержку паре и рассказали, что этот случай - лишь часть продолжающейся конфликтной ситуации, которая началась более полутора лет назад с оскорбительных надписей на их дверях.

Нападение на мужчин было настолько жестоким, что полиции, которая прибыла на место происшествия, пришлось применить спецсредства против нападавшего, отметили в "Нашем мире".

Сейчас оба мужчины находятся в больнице с многочисленными травмами, включая закрытые черепно-мозговые повреждения, сотрясения головного мозга и переломы костей.

Пара уже ранее обращалась в полицию из-за подобных нападений, но в прошлом случае нарушители отделались небольшим штрафом. Сейчас они требуют расследования дела как преступления ненависти, но уголовное производство пока не открыто.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.