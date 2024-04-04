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Оригинал рукописи о Шерлоке Холмсе уйдет с молотка за рекордную сумму: фото

00:10, 4 апреля 2024
На аукционе Sotheby's продадут письма британского писателя Артура Конан Дойла и единственный рукописный экземпляр «Знака четырех».
Оригинал рукописи о Шерлоке Холмсе уйдет с молотка за рекордную сумму: фото
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В Соединенных Штатах Америки на аукционе Sotheby's продадут письма британского писателя Артура Конан Дойла и единственный рукописный экземпляр «Знака четырех». Об этом сообщает CNN.

Ориентировочная цена рукописи о Шерлоке Холмсе - $1,2 миллиона.

Отмечается, что сам экземпляр очень чистоплотный. Он содержит несколько правок редактора ежемесячного журнала Lippincott's Magazine Джозефа Маршалла Стоддарта относительно американизации орфографии. Еще несколько слов вычеркнул сам Конан Дойл. Причем все остальные сохранившиеся рукописи автора, большинство из которых хранятся в музеях, также не имеют признаков редактирования.

«Дойл тратил много времени на обдумывание, прежде чем записать слова… но кажется, что предложения почти сразу формировались в его голове и переносились на бумагу», — рассказал международный специалист аукционного дома по книгам и рукописям Селби Киффер.

«Знак четырех» - вторая повесть Конан Дойла о приключениях Шерлока Холмса. Писатель написал ее по заказу Стоддарта, чтобы воспользоваться популярностью первой повести о детективе «Этюд в багровых тонах». К тому же тогда Стоддарт попросил и Оскара Уайльда написать знаменитый роман «Портрет Дориана Грея».

Журнал Lippincott's Magazine опубликовал «Знак четырех» в 1890 году.

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