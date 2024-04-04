Реформы процедур отбора прокуроров и привлечения их к дисциплинарной ответственности следует ожидать в 2026 году – план Ukraine Facility

В 2026 году вступит в силу законодательство, которое обеспечит прозрачный и основанный на заслугах отбор прокуроров на руководящие должности – что предусматривает план Ukraine Facility «деньги от ЕС в обмен на реформы».

В 2026 году вступит в силу законодательство об усовершенствовании дисциплинарной системы прокуроров и усилении институциональной способности, а также прозрачного и основанного на заслугах отбора прокуроров на руководящие должности. Об этом говорится в Плане реализации программы Ukraine Facility, который одобрил Кабмин и передал на утверждение Еврокомиссии. Срок утверждения переданного Украиной Плана Еврокомиссией пока не озвучивался. В Минэкономики надеются, что это произойдет через несколько недель.

Напомним, что 20 марта в Государственный бюджет уже поступил первый транш 4,5 млрд евро в соответствии с финансовым инструментом Ukraine Facility. Общий же объем «денег в обмен на реформы» от Европейского Союза составит 50 млрд евро, из которых 17 миллиардов евро грантов и 33 миллиарда евро ссуд, которые будут предоставляться Украине в течение 2024–2027 годов. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», за тем, как Украина использует эти 50 млрд евро от ЕС, будет следить отдельный Ревизионный совет, который будет информировать о нарушениях и коррупции.

Итак, относительно реформы прокуратуры в плане «деньги в обмен на реформы» предусмотрены следующие шаги и сроки.

1 квартал 2026 года – вступает в силу законодательство, которое обеспечит прозрачный и основанный на заслугах отбор прокуроров на руководящие должности. Это законодательство будет включать: четкие критерии оценки, включая профессиональную компетентность и добродетель/этику; прозрачную, конкурентную и меритократическую процедуру отбора, включающую проверку профессиональной компетентности и добродетели; усиление институциональной возможности и полномочий Офиса Генерального прокурора и прокурорского самоуправления, в частности Совета прокуроров, в части отбора прокуроров на руководящие должности.

3 квартал 2026 года – вступает в силу законодательство об усовершенствовании дисциплинарной системы прокуроров и усилении институциональной способности Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Усовершенствованная правовая и институциональная база, направленная на внедрение рекомендаций GRECO, будет содержать следующие элементы: уточнение дисциплинарных проступков, касающихся поведения прокуроров и соблюдение ими этических норм, и расширение перечня доступных дисциплинарных взысканий с целью повышения их пропорциональности и эффективности; внесение изменений в положения о формировании состава Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров для обеспечения того, чтобы большинство мест занимали прокуроры, избранные своими коллегами, и проведение независимой и объективной процедуры предварительного отбора всех кандидатов в члены КГКП, включающей проверку их добродетели; повышение эффективности дисциплинарных производств путем увеличения срока давности.

4 квартал 2026 года – система электронного документооборота в системе уголовной юстиции, которая позволяет обрабатывать уголовные дела в электронном виде и постепенно заменяет/значительно модернизирует устаревший Единый реестр досудебных расследований, введена в эксплуатацию.

В документе также приводится количество вакантных должностей прокуроров в органах прокуратуры Украины (кроме административных) по состоянию на 21 февраля 2024:

в Офисе Генерального прокурора, областных и приравненных прокуратурах – 451;

в окружных и приравненных к ним прокуратурах – 820.

Как отмечается, реформа укрепит добродетель, меритократию и профессионализм кадров прокуратуры и предотвратит коррупцию в системе уголовного правосудия, чем поможет закрепить результаты реформы прокуратуры, начатой в 2019 году.

Автор: Наталя Мамченко

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