Реформи процедур відбору прокурорів та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності слід чекати в 2026 році – план Ukraine Facility

У 2026 році набере чинності законодавство, що забезпечить прозорий та заснований на заслугах відбір прокурорів на керівні посади – що передбачає план Ukraine Facility «гроші від ЄС в обмін на реформи».

У 2026 році набере чинності законодавство про вдосконалення дисциплінарної системи прокурорів та посилення інституційної спроможності, а також прозорого та заснованого на заслугах відбору прокурорів на керівні посади. Про це йдеться у Плані для реалізації програми Ukraine Facility, який схвалив Кабмін і передав на затвердження Єврокомісії. Строки затвердження переданого Україною Плану Єврокомісією поки не озвучувались. У Мінекономіки сподіваються, що це відбудеться за кілька тижнів.

Нагадаємо, що 20 березня до Державного бюджету вже надійшов перший транш 4,5 млрд євро відповідно до фінансового інструменту Ukraine Facility. Загальний же обсяг «грошей в обмін на реформи» від Європейського Союзу складатиме 50 млрд євро, з яких 17 мільярдів євро грантів і 33 мільярди євро позик, що буде надаватися Україні протягом 2024–2027 років. Як раніше писала «Судово-юридична газета», за тим, як Україна використає ці 50 млрд євро від ЄС, слідкуватиме окрема Ревізійна рада, що буде інформувати про порушення та корупцію.

Отже, стосовно реформи прокуратури в плані «гроші в обмін на реформи» передбачені такі кроки та строки.

1 квартал 2026 року – набирає чинності законодавство, що забезпечить прозорий та заснований на заслугах відбір прокурорів на керівні посади. Це законодавство включатиме: чіткі критерії оцінки, включно з професійною компетентністю та доброчесністю/етикою; прозору, конкурентну та меритократичну процедуру відбору, яка включає перевірку професійної компетентності та доброчесності; посилення інституційної спроможності та повноважень Офісу Генерального прокурора та прокурорського самоврядування, зокрема Ради прокурорів, в частині відбору прокурорів на керівні посади.

3 квартал 2026 року – набирає чинності законодавство про вдосконалення дисциплінарної системи прокурорів та посилення інституційної спроможності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Удосконалена правова та інституційна база, спрямована на впровадження рекомендацій GRECO, міститиме такі елементи: уточнення дисциплінарних проступків, що стосуються поведінки прокурорів і дотримання ними етичних норм, та розширення переліку доступних дисциплінарних стягнень з метою підвищення їхньої пропорційності та ефективності; внесення змін до положень про формування складу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів для забезпечення того, щоб більшість місць займали прокурори, обрані своїми колегами, та проведення незалежної та об’єктивної процедури попереднього відбору всіх кандидатів до членів КДКП, що включає перевірку їх доброчесності; підвищення ефективності дисциплінарних проваджень шляхом збільшення строку давності.

4 квартал 2026 року – система електронного документообігу в системі кримінальної юстиції, яка дозволяє обробляти кримінальні справи в електронному вигляді та поступово замінює/значно модернізує застарілий Єдиний реєстр досудових розслідувань, введена в експлуатацію.

В документі також наводиться кількість вакантних посад прокурорів в органах прокуратури України (крім адміністративних) станом на 21 лютого 2024 року:

в Офісі Генерального прокурора, обласних та прирівняних прокуратурах - 451;

в окружних та прирівняних до них прокуратурах – 820.

Як зазначається, реформа зміцнить доброчесність, меритократію та професіоналізм кадрів прокуратури і запобігатиме корупції в системі кримінального правосуддя, чим допоможе закріпити результати реформи прокуратури, розпочатої у 2019 році.

Автор: Наталя Мамченко

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