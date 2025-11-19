Чи повинні роботодавці сплачувати ЄСВ за студентів на практиці — податкова нагадує правила

Усі виплати студентам і учням за фактично виконану роботу під час практики є базою для обов’язкового нарахування ЄСВ роботодавцем.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Учнів та студентів на виробничій практиці роботодавець має забезпечувати робочими місцями та нараховувати ЄСВ із виплаченої зарплати.

Питання нарахування єдиного внеску під час проходження виробничої практики регулюється Законом №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску».

Будь-які виплати учням і студентам за фактично виконані роботи є базою для нарахування ЄСВ — наголошує Головне управління ДПС у Вінницькій області.

Основні положення, на які звертає увагу податкова

Хто вважається платниками та що є базою для ЄСВ

Згідно зі ст. 7 Закону №2464, ЄСВ нараховується на суми зарплати та винагород за виконання робіт за цивільно-правовими договорами.

Права та умови для здобувачів освіти

Ст. 53 Закону «Про освіту» зобов’язує роботодавців забезпечувати учням, слухачам, студентам безпечні робочі місця на час практики. Використовувати їхню працю не за цільовим призначенням заборонено.

Статус практикантів на підприємстві

Постанова КМУ №992 встановлює, що учні та слухачі не включаються до штатного розпису підприємства, однак на них повною мірою поширюються правила охорони праці та внутрішнього трудового розпорядку.

Оплата праці практикантів

Підприємство зобов’язане нараховувати оплату за фактично виконаний обсяг робіт за загальними нормами й тарифами. Виплата здійснюється або через навчальний заклад, або безпосередньо практикантам не пізніше ніж через п’ять днів після видачі зарплати штатним працівникам.

До 50% заробітку може бути перераховано навчальному закладу на розвиток матеріально-технічної бази та інші статутні потреби.

Під час стажування — аналогічні правила

Порядок стажування (постанова КМУ №20) передбачає, що якщо стажист виконує професійні роботи, підприємство зобов’язане виплачувати йому зарплату на загальних умовах.

ЄСВ утримується в повному обсязі

Перелік виплат, на які ЄСВ не нараховується (постанова КМУ №1170), не містить виплат практикантам чи стажистам за виконані роботи. Тому зарплата практикантів є базою для нарахування ЄСВ.

Висновок

Заробітна плата, виплачена учням та студентам за період виробничої практики, обов’язково підлягає нарахуванню єдиного внеску, і цей обов’язок покладається на підприємство, де вони проходять практику.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.