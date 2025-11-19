  1. В Украине

Должны ли работодатели платить ЕСВ за студентов на практике — налоговая напоминает правила

07:00, 19 ноября 2025
Все выплаты студентам и ученикам за фактически выполненную работу во время практики являются базой для обязательного начисления ЕСВ работодателем.
Ученикам и студентам на производственной практике работодатель обязан обеспечивать рабочие места и начислять ЕСВ с выплаченной зарплаты.

Вопрос начисления единого взноса во время прохождения производственной практики регулируется Законом №2464-VI «О сборе и учете единого взноса».

Любые выплаты ученикам и студентам за фактически выполненные работы являются базой для начисления ЕСВ — подчеркивает Главное управление ГНС в Винницкой области.

Основные положения, на которые обращает внимание налоговая

  1. Кто считается плательщиками и что является базой для ЕСВ

Согласно ст. 7 Закона №2464, ЕСВ начисляется на суммы зарплаты и вознаграждений за выполнение работ по гражданско-правовым договорам.

  1. Права и условия для соискателей образования

Ст. 53 Закона «Об образовании» обязывает работодателей обеспечивать ученикам, слушателям, студентам безопасные рабочие места на время практики. Использовать их труд не по целевому назначению запрещено.

  1. Статус практикантов на предприятии

Постановление КМУ №992 устанавливает, что ученики и слушатели не включаются в штатное расписание предприятия, однако на них в полной мере распространяются правила охраны труда и внутреннего трудового распорядка.

  1. Оплата труда практикантов

Предприятие обязано начислять оплату за фактически выполненный объем работ по общим нормам и тарифам. Выплата осуществляется либо через учебное заведение, либо непосредственно практикантам не позднее чем через пять дней после выплаты зарплаты штатным работникам.

До 50% заработка может быть перечислено учебному заведению на развитие материально-технической базы и другие уставные потребности.

  1. Во время стажировки — аналогичные правила

Порядок стажировки (постановление КМУ №20) предусматривает, что если стажер выполняет профессиональные работы, предприятие обязано выплачивать ему зарплату на общих условиях.

  1. ЕСВ удерживается в полном объеме

Перечень выплат, на которые ЕСВ не начисляется (постановление КМУ №1170), не содержит выплат практикантам или стажерам за выполненную работу. Поэтому зарплата практикантов является базой для начисления ЕСВ.

Вывод

Заработная плата, выплаченная ученикам и студентам за период производственной практики, обязательно подлежит начислению единого взноса, и эта обязанность возлагается на предприятие, где они проходят практику.

