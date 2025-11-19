Должны ли работодатели платить ЕСВ за студентов на практике — налоговая напоминает правила
Ученикам и студентам на производственной практике работодатель обязан обеспечивать рабочие места и начислять ЕСВ с выплаченной зарплаты.
Вопрос начисления единого взноса во время прохождения производственной практики регулируется Законом №2464-VI «О сборе и учете единого взноса».
Любые выплаты ученикам и студентам за фактически выполненные работы являются базой для начисления ЕСВ — подчеркивает Главное управление ГНС в Винницкой области.
Основные положения, на которые обращает внимание налоговая
- Кто считается плательщиками и что является базой для ЕСВ
Согласно ст. 7 Закона №2464, ЕСВ начисляется на суммы зарплаты и вознаграждений за выполнение работ по гражданско-правовым договорам.
- Права и условия для соискателей образования
Ст. 53 Закона «Об образовании» обязывает работодателей обеспечивать ученикам, слушателям, студентам безопасные рабочие места на время практики. Использовать их труд не по целевому назначению запрещено.
- Статус практикантов на предприятии
Постановление КМУ №992 устанавливает, что ученики и слушатели не включаются в штатное расписание предприятия, однако на них в полной мере распространяются правила охраны труда и внутреннего трудового распорядка.
- Оплата труда практикантов
Предприятие обязано начислять оплату за фактически выполненный объем работ по общим нормам и тарифам. Выплата осуществляется либо через учебное заведение, либо непосредственно практикантам не позднее чем через пять дней после выплаты зарплаты штатным работникам.
До 50% заработка может быть перечислено учебному заведению на развитие материально-технической базы и другие уставные потребности.
- Во время стажировки — аналогичные правила
Порядок стажировки (постановление КМУ №20) предусматривает, что если стажер выполняет профессиональные работы, предприятие обязано выплачивать ему зарплату на общих условиях.
- ЕСВ удерживается в полном объеме
Перечень выплат, на которые ЕСВ не начисляется (постановление КМУ №1170), не содержит выплат практикантам или стажерам за выполненную работу. Поэтому зарплата практикантов является базой для начисления ЕСВ.
Вывод
Заработная плата, выплаченная ученикам и студентам за период производственной практики, обязательно подлежит начислению единого взноса, и эта обязанность возлагается на предприятие, где они проходят практику.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.