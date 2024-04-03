Конкурс на 550 должностей судей апелляционных судов: ВККС допустила 1850 кандидатов

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что по результатам рассмотрения 2076 материалов лиц, которые изъявили намерение стать судьей апелляционного суда в рамках объявленного 14.09.2023 конкурса, 1850 кандидатов допущено к участию в конкурсе. Об этом сообщили на официальном сайте ВККС.
Также отмечается, что 204 лицам отказано в допуске к участию в конкурсе, а 22 лицам приостановлено участие в конкурсе.
Список кандидатов и информация о результатах рассмотрения Комиссией вопросов их допуска:
Напомним, мы писали, что в ВККС рассказали, почему не стоит ожидать скорого проведения конкурса на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов.
Также сообщалось, что у кандидатов, получивших по две рекомендации по назначению на должности судей, возникли проблемы.
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