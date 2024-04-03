Конкурс на 550 должностей судей апелляционных судов: ВККС допустила 1850 кандидатов

Всего для участия в конкурсе на 550 должностей судей апелляционных судов документы подали 2076 человек.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что по результатам рассмотрения 2076 материалов лиц, которые изъявили намерение стать судьей апелляционного суда в рамках объявленного 14.09.2023 конкурса, 1850 кандидатов допущено к участию в конкурсе. Об этом сообщили на официальном сайте ВККС.

Также отмечается, что 204 лицам отказано в допуске к участию в конкурсе, а 22 лицам приостановлено участие в конкурсе.

Список кандидатов и информация о результатах рассмотрения Комиссией вопросов их допуска:

Напомним, мы писали, что в ВККС рассказали, почему не стоит ожидать скорого проведения конкурса на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов.

Также сообщалось, что у кандидатов, получивших по две рекомендации по назначению на должности судей, возникли проблемы.

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