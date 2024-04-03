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С какой суммы уплачивается военный сбор в случае применения налоговой социальной льготы: ответ ГНС

23:55, 3 апреля 2024
В таком случае военный сбор уплачивается по всей сумме начисленного дохода.
С какой суммы уплачивается военный сбор в случае применения налоговой социальной льготы: ответ ГНС
Фото: Depositphotos
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Государственная налоговая служба разъяснила, с какой суммы следует уплачивать военный сбор в случае применения налоговой социальной льготы.

Согласно п. 16 Экз. 1 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины временно, до вступления в силу решения Верховной Рады Украины о завершении реформы Вооруженных Сил Украины, устанавливается военный сбор.

Плательщиками военного сбора являются лица, определенные п. 162.1 ст. 162 разд. IV НКУ, в частности, физические лица – резиденты, получающие доходы из источника их происхождения в Украине, и налоговые агенты (п.п. 1.1 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ).

Объектом налогообложения военным сбором есть доходы, определенные ст. 163 разд. IV НКУ, в частности, общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход (п.п. 1.1 п. 16 экз. 1 подраздел 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ).

При этом начисление, удержание и уплата (перечисление) военного сбора в бюджет осуществляются в порядке, установленном разд. IV НКУ, с учетом особенностей, определенных подразделом. 1 разд. XX «Переходные положения» НКУ, по ставке 1,5 проц., определенной п.п. 1.3 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ (п.п. 1.4 п. 16 экз. 1 разд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ).

Пунктом 164.6 ст. 164 разд. IV НКУ установлено, что при начислении доходов в форме заработной платы база налогообложения налогом на доходы физических лиц определяется как начисленная заработная плата, уменьшенная на сумму страховых взносов в Накопительный фонд, а в случаях, предусмотренных законом, – обязательных страховых взносов в негосударственный пенсионного фонда, которые согласно закону уплачиваются за счет заработной платы работника, а также на сумму налоговой социальной льготы при ее наличии.

Учитывая изложенное и ввиду того, что положениями п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ прямо не установлен порядок определения налогооблагаемой базы для военного сбора, в частности, с учетом особенностей, установленных в п. 164.6 ст. 164 разд. IV НКУ для налога на доходы физических лиц, то определение налоговыми агентами налогооблагаемой базы военным сбором осуществляется без применения положений п. 164.6 ст. 164 разд. IV НКУ.

То есть налогообложению военным сбором подлежат доходы в форме заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, которые начисляются (выплачиваются, предоставляются) плательщику в связи с трудовыми отношениями без вычета сумм налога на доходы физических лиц, страховых взносов в Накопительный фонда в случаях, предусмотренных законом, а также налоговой социальной льготы при ее наличии.

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