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Сколько будет длиться конкурс на должности судей апелляционных судов и почему быстро он не состоится: комментарий ВККС

Следует разработать новые тестовые задания, практические задачи, тесты на когнитивные способности и новые регламентные документы.

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Сколько будет длиться конкурс на должности судей апелляционных судов и почему быстро он не состоится: комментарий ВККС

14:02, 13 марта 2024
Следует разработать новые тестовые задания, практические задачи, тесты на когнитивные способности и новые регламентные документы.
Сколько будет длиться конкурс на должности судей апелляционных судов и почему быстро он не состоится: комментарий ВККС
Источник фото: ВККС
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В Высшей квалификационной комиссии судей рассказали, почему не стоит ожидать скорого проведения конкурса на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов.

Как сообщил в Facebook секретарь Второй палаты ВККС Сергей Чумак, конкурс на должности судей апелляционных судов невозможно провести быстро из-за необходимости разработать новые тестовые задания на знание норм права, новые тесты на когнитивные способности и новые практические задачи для соответствующего экзамена.

При этом разработка тестов и практических задач напрямую не зависит от членов ВККС, поскольку их разрабатывают не в Комиссии.

Кроме того, еще необходимо разработать новые нормативные документы – положения о квалификационном экзамене и квалификационном оценивании.

Также кандидатов на должности судей апелляционных судов ожидают собеседования с членами ВККС. К тому же Общественный совет добропорядочности, вероятно, предоставит в отношении ряда кандидатов негативные выводы, которые Комиссия вместе с ОСД будет рассматривать в пленарном составе.

К тому же, после вступления в декабре 2023 года в силу закона 3511-IX (он же 10140-д от 17.11.2023) добавился еще дополнительный этап конкурса – собеседования с уже победителями конкурса перед предоставлением рекомендаций, которые в дальнейшем будет рассматривать Высший совет правосудия.

«Комиссии приходится все делать практически с нуля, еще последние изменения в Закон о судоустройстве», – отметил Сергей Чумак.

Секретарь Второй палаты ВККС также сообщил, что сейчас даже приблизительно невозможно сказать, когда для кандидатов на должности судей апелляционных судов состоится экзамен.

"Ни точно, ни ориентировочно сейчас никто не знает – все в процессе разработки", - подчеркнул Сергей Чумак.

 

Напомним, что для участия в конкурсе на должности судей апелляционных судов подали документы 2074 кандидата. В настоящее время продолжается процедура допуска к участию в конкурсе части из них.

Автор: Вячеслав Хрипун

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