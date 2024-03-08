До участі у конкурсі на посади суддів апеляційних судів ВККС поки що допустила 1 772 кандидата

Ще 166 кандидатів отримали відмови, а доля 127 кандидатів вирішиться в середині березня.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів 8 березня 2024 року оприлюднила статистику допуску кандидатів на посади суддів апеляційних судів.

Так, станом на 8 березня допущено до участі у конкурсі 1 772 кандидати.

Відмовлено у допуску до участі у конкурсі 166 кандидатам.

Припинена участь у конкурсі 11 кандидатів.

Стосовно 127 кандидатів розгляд питання не завершено. Вирішити питання допуску кандидатів планується, зокрема, 14, 18, 19 березня.

Всього нагадаємо, документи для участі у конкурсі на посади суддів апеляційних судів подали 2074 кандидати.

Серед основних причин відмови у допуску – не підтвердження кандидатами відповідного стажу для зайняття посади судді апеляційного суду (5 років – для суддів, 7 – для адвокатів та представників наукової спільноти), неповний комплект документів, подання неактуальних на момент конкурсу документів (наприклад, застарілих довідок про несудимість).

Нагадаємо, що конкурс на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів ВККС оголосила 14 вересня 2023 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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