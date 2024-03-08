У квітні в японському місті Кіото закриють деякі вулиці для туристів

Так місцева влада боротиметься з напливом туристів, які неввічливо поводяться з традиційними артистками — гейшами.

Джерело фото: Tianshu Liu / Unsplash

Відвідувачам району гейш Гіон – одного з найпопулярніших місць для огляду в японському місті Кіото – буде заборонений вхід у деякі його мальовничі провулки, оскільки влада Японії намагається впоратися із випадками поганої поведінки серед туристів.

Про це пише «The Gurdian».

Як пишуть у виданні, у районі Ґіон традиційні артистки гейко та майко регулярно стають мішенню туристів зі смартфонами. Деякі з яких навіть ігнорують знаки з проханням триматися на відстані та не торкатися коштовних кімоно. Крім того, також надходили скарги про вторгнення на приватну власність.

У грудні 2023 року рада мешканців району закликала владу міста вжити заходів проти недисциплінованих туристів, скаржачись на те, що їхній район — «не тематичний парк».

Представники Кіото заявили, що вирішили вирішили заборонити в’їзд на деякі вузькі вулиці Гіона для туристів. Рішення має набути чинності наступного місяця, хоча незрозуміло, як це обмеження буде виконуватися.

Попередньо, на вулицях міста встановлять інформативні знаки. Головна вулиця району – Ханамікоджі – залишиться відкритою для туристів.

Попередні спроби заохотити туристів не наближатися до гейко та майко, включаючи таблички та штрафи до 10 000 ієн за фотографування без згоди, не стримали відвідувачів, які мали намір зробити фото, пишуть у виданні.

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