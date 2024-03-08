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  1. В мире

В апреле в японском городе Киото закроют некоторые улицы для туристов

21:12, 8 марта 2024
Так местные власти будут бороться с наплывом туристов, которые невежливо обращаются с традиционными артистками — гейшами.
В апреле в японском городе Киото закроют некоторые улицы для туристов
Источник фото: Tianshu Liu / Unsplash
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Посетителям района гейш Гион – одного из самых популярных мест для досмотра в японском городе Киото – будет запрещен вход в некоторые его живописные переулки, поскольку власти Японии пытаются справиться со случаями плохого поведения среди туристов.

Об этом пишет «The Gurdian».

Как пишут в издании, в районе Гион традиционные артистки гейко и майко регулярно становятся мишенью туристов со смартфонами. Некоторые из которых даже игнорируют знаки с просьбой держаться на расстоянии и не касаться драгоценных кимоно. Кроме того, поступали жалобы о вторжении на частную собственность.

В декабре 2023 года совет жителей района призвал власти города принять меры против недисциплинированных туристов, жалуясь на то, что их район — «не тематический парк».

Представители Киото заявили, что решили запретить въезд на некоторые узкие улицы Гиона для туристов. Решение должно вступить в силу в следующем месяце, хотя непонятно, как это ограничение будет выполняться.

Предварительно на улицах города установят информативные знаки. Главная улица района – Ханамикоджи – останется открытой для туристов.

Предыдущие попытки побудить туристов не приближаться к гейко и майко, включая таблички и штрафы до 10 000 иен за фотографирование без согласия, не сдержали посетителей, намеревавшихся сделать фото, пишут в издании.

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