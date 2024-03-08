Хищение 14,8 млн гривен в рамках программы «Большая стройка»: подрядчику сообщено о подозрении

НАБУ и САП сообщили о подозрении организатору завладения более 14,8 млн гривен при строительстве школы.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о подозрении организатору завладения более 14,8 миллионами гривен в рамках программы «Большая стройка».

По информации НАБУ, в 2021 году Управление капитального строительства в Ивано-Франковской области заключило с компанией, которая находилась под контролем подозреваемого, договор на строительство школьного учреждения на сумму 45,6 миллионов гривен.

Подпольный подрядчик получил предоплату в размере 33,6 миллионов гривен, однако выполнил работы лишь частично. Остальные средства, более 14,8 миллионов гривен, были обналичены через контролируемые организации. Расследование проводится при участии Управления стратегических расследований Государственной службы расследований Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

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