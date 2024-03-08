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  1. В Україні

Розкрадання 14,8 млн гривень в рамках програми «Велике будівництво»: підряднику повідомлено про підозру

15:56, 8 березня 2024
НАБУ і САП повідомили про підозру організатору заволодіння понад 14,8 млн гривень при будівництві школи.
Розкрадання 14,8 млн гривень в рамках програми «Велике будівництво»: підряднику повідомлено про підозру
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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру організатору заволодіння понад 14,8 мільйонами гривень в рамках програми «Велике будівництво».

За інформацією НАБУ, у 2021 році Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області уклало з компанією, яка перебувала під контролем підозрюваного, договір на будівництво шкільного закладу на суму 45,6 мільйонів гривень.

Підпільний підрядник отримав передоплату у розмірі 33,6 мільйонів гривень, проте виконав роботи лише частково. Решта коштів, понад 14,8 мільйонів гривень, була переведена в готівку через контрольовані організації. Розслідування проводиться за участю Управління стратегічних розслідувань Державної служби розслідувань Національної поліції в Івано-Франківській області.

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