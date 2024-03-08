Фінляндія зобов'язала власників вивезти з країни автомобілі з російськими номерами: термін — 16 березня

Після цієї дати буде з'ясовуватися, чому автомобіль все ще перебуває у країні та як довго він тут пробув.

Фінляндія зобов’язала власників автомобілів на російських номерах вивезти транспортні засоби з країни до наступної суботи, 16 березня. Про це повідомляє видання Yle.

Заборона на в'їзд у Фінляндію на авто, які мають російські номерні знаки, почала діяти восени 2023 року. Втім, власникам авто, які на той час перебували у країні, дали час до 16 березня 2024 року, аби вивезти транспортний засіб.

У митній службі Фінляндії вказали, що наразі не можуть сказати, що станеться з російськими автомобілями після цієї дати. Однак буде з'ясовуватися, чому автомобіль все ще перебуває у Фінляндії та як довго він тут пробув.

Детальніший план дій ще в розробці.

Раніше ми писали, що Фінляндія може назавжди закрити два пункти пропуску з рф.

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