Якою буде погода на вихідні: прогноз

У Києві 9 березня опадів не очікується.

В Україні 9 березня прогнозують переважно без опадів. Температура вночі буде коливатися від 2 до 7 градусів морозу, вдень очікується від 2 до 7 градусів тепла, а на півдні країни може сягати до 10 градусів тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, на Закарпатті та узбережжі морів від 2° тепла до 3° морозу; вдень 2-7° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини до 10° тепла; у Карпатах уночі 5-10° морозу, вдень близько 0°.

У Києві 9 березня без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с, температура вночі 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 9 березня найвища температура вдень була 17,3° у 1920 році, найнижча вночі -20,0° у 1915 році.

У неділю, 10 березня, збережеться суха погода, вітер південно-західний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с, удень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі очікується 1-6° морозу, у Карпатах, східних і північно-східних областях до 9° морозу, в Україні, крім сходу та північного сходу, близько 0°, у західних областях 1-6° тепла; вдень 4-9° тепла, у західних і південно-західних областях 7-12°, на Закарпатті до 16° тепла.

У Києві 10 березня без опадів. Вітер південно-західний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Вночі очікується 1-3° морозу, вдень 6-8° тепла.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.