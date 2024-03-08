Напад на співробітників ТЦК на Буковині: голова сільради розповів про деталі конфлікту

Голова Селятинської сільської територіальної громади, де стався напад на співробітників ТЦК, повідомив деякі подробиці інциденту.

Як раніше ми писали, у Чернівецькій області затримали двох чоловіків, які спровокували конфлікт із працівниками ТЦК. Один із нападників був озброєний сокирою, інший спробував наїхати машиною на військового.

Голова Селятинської сільської територіальної громади Валерій Полянчук у коментарі molbuk.ua розповів деякі деталі конфлікту.

«Я вважаю, що ці чоловіки вчинили неправильно. Але ситуація така була. У 41-річного чоловіка, який їхав на «Ниві» син зник безвісти, а батько воює ще з 2014 року. Пішов добровольцем. Також в АТО був його брат», - заявив він, додавши, що такі дії чоловіків не підтримує, але далі ситуацію вивчатиме слідство.

Водночас у Чернівецькому обласному ТЦК та СП повідомили, що військові, які перебували на КПП, приїхали з бойових частин.

Зазначається, що інцидент стався під час того, як військовослужбовці ТЦК та СП проводили перевірку військово-облікових документів.

«Даним випадком займаються правоохоронні органи.

Військові, які здійснювали заходи оповіщення є обмежено придатними до служби і переведені до ТЦК та СП з бойових частин», – повідомили у Чернівецькому обласному ТЦК та СП.

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