Україна чекає на рамкові умови для переговорів про вступ до ЄС

Єврокомісія в березні представить рамкові умови для переговорів з Україною про вступ до ЄС.

Джерело фото: AP Photo

Очікується, що Європейська комісія вже цього місяця представить рамкові умови для переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Про це інформував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

У п’ятницю, 8 березня, Шмигаль провів у Києві зустріч з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, під час якої обговорювалися різні аспекти співпраці та майбутні перспективи України з Європейським Союзом.

«Україна швидко рухається до членства в ЄС. Очікуємо на переговорну рамку з боку Єврокомісії вже цього місяця», - підкреслив прем'єр. Він також висловив подяку європейським лідерам за історичне рішення щодо початку вступних переговорів з Україною.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.