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  1. В Україні

Україна чекає на рамкові умови для переговорів про вступ до ЄС

17:27, 8 березня 2024
Єврокомісія в березні представить рамкові умови для переговорів з Україною про вступ до ЄС.
Україна чекає на рамкові умови для переговорів про вступ до ЄС
Джерело фото: AP Photo
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Очікується, що Європейська комісія вже цього місяця представить рамкові умови для переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Про це інформував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

У п’ятницю, 8 березня, Шмигаль провів у Києві зустріч з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, під час якої обговорювалися різні аспекти співпраці та майбутні перспективи України з Європейським Союзом.

«Україна швидко рухається до членства в ЄС. Очікуємо на переговорну рамку з боку Єврокомісії вже цього місяця», - підкреслив прем'єр. Він також висловив подяку європейським лідерам за історичне рішення щодо початку вступних переговорів з Україною.

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