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  1. В Украине

Украина ждет рамочные условия для переговоров о вступлении в ЕС

17:27, 8 марта 2024
Еврокомиссия в марте представит рамочные условия для переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.
Украина ждет рамочные условия для переговоров о вступлении в ЕС
Источник фото: AP Photo
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Ожидается, что Европейская комиссия уже в этом месяце представит рамочные условия для переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом информировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

В пятницу, 8 марта, Шмыгаль провел в Киеве встречу с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, во время которой обсуждались различные аспекты сотрудничества и будущие перспективы Украины с Европейским Союзом.

"Украина быстро движется к членству в ЕС. Ожидаем переговорную рамку со стороны Еврокомиссии уже в этом месяце", - подчеркнул премьер. Он также выразил благодарность европейским лидерам за историческое решение о начале вступительных переговоров с Украиной.

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