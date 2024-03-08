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Прокурорка погодилась із вимогами захисника про обрання підозрюваному у вчиненні смертельної ДТП більш м’якого запобіжного заходу

15:10, 8 березня 2024
Чоловік у стані сп’яніння перевищив швидкість та наїхав на жінку.
Прокурорка погодилась із вимогами захисника про обрання підозрюваному у вчиненні смертельної ДТП більш м’якого запобіжного заходу
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На Рівненщині прокурорка погодилась із апеляційними вимогами захисника про обрання підозрюваному у вчиненні смертельної аварії більш м’якого запобіжного заходу. Про це повідомляє пресслужба Рівненського апеляційного суду. 

Зрештою, у ході апеляційного розгляду і сам захисник змінив апеляційні вимоги, оскільки в апеляційній скарзі просив обрати його підзахисному, якого місцевий суд після вчинення ДТП відправив до Слідчого ізолятора, запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. 

Зазначається, що смертельна аварія сталася 25 січня на вулиці Шкільній в місті Здолбунів. 47-річний здолбунівчанин, водій автомобіля «Renault Megane», перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, перевищив швидкість та допустив наїзд на 58-річну місцеву жительку, яка рухалася велосипедом у попутному напрямку.

Від отриманих травм здолбунівчанка загинула на місці. А обстеження у спеціалізованому медичному закладі підтвердили, що водій перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння: проведені дослідження показали 6,6 проміле у крові. 

Місцевий суд обрав підозрюваному, якому оголосили підозру за ч.3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Ухвалу слідчого судді місцевого суду до Рівненського апеляційного суду оскаржив захисник підозрюваного. Просив її скасувати та ухвалити нову, якою обрати його довірителеві запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Серед основних аргументів для звільнення з-під варти він зазначив значне погіршення здоров’я та потребу постійного догляду. Також зауважив, що один із ризиків, який зазначений у клопотанні слідчого — тиск на свідків та потерпілих  — нівелюється, оскільки через стан здоров’я підозрюваний не матиме фізично такої можливості. Аби не допустити ризику впливу на учасників кримінального провадження, захисник змінив апеляційні вимоги і попросив обрати підзахисному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокурорка не заперечувала проти задоволення апеляційних вимог захисника підозрюваного, та зауважила, що обвинувальний акт у кримінальному провадженні уже скерований до суду, а в найближчий понеділок відбудеться підготовче засідання. 

З огляду на це, Рівненський апеляційний суд скасував оскаржувану ухвалу слідчого судді місцевого суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та постановив нову ухвалу, якою обрав 47-річному здолбунівчанинові цілодобовий домашній арешт.

Діятиме ухвала суду апеляційної інстанції до 25 березня 2024 року.

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