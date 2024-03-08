ВККС оприлюднила результати допуску кандидатів до конкурсу в апеляційні суди станом на 8 березня

Комісією допущено до участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах 1 772 кандидати.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що станом на 8 березня допустила до участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах, оголошеному 14 вересня 2023 року, 1 772 кандидати на посаду судді. Про це інформує офіційний сайт ВККС.

Комісія зазначила, що відмовлено в допуску до участі в конкурсі 166 кандидатам, участь 11 кандидатів у конкурсі припинено, а стосовно 127 кандидатів розгляд питання допуску не завершено.

Зі списком кандидатів та інформацією про результати розгляду Комісією питань щодо їх допуску можна ознайомитись нижче:

Раніше ВККС внесла зміни до Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді.

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