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  1. В Україні

У Києві військовослужбовцям, які мобілізувалися до лав ЗСУ, почали виплачувати по 30 000 грн

15:26, 8 березня 2024
Виплата є одноразовою та спрямована на додаткове матеріальне забезпечення новобранців.
У Києві військовослужбовцям, які мобілізувалися до лав ЗСУ, почали виплачувати по 30 000 грн
Джерело фото: колаж 24 Каналу
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У Києві перші 473 військовослужбовці, які мобілізувалися до лав ЗСУ після 1 грудня 2023 року, отримали матеріальну допомогу на банківські рахунки. Йдеться про виплати в розмірі 30 000 грн від столиці. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Як зазначається, така виплата є одноразовою та спрямована на додаткове матеріальне забезпечення новобранців.

Для отримання виплати мобілізований має надати до ТЦК та СП такі документи:

  • копію ідентифікаційного коду,
  • копію паспорта громадянина України чи ID-картки,
  • довідку/виписку з банку про відкриття соціального (зарплатного) рахунку.

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