У Києві військовослужбовцям, які мобілізувалися до лав ЗСУ, почали виплачувати по 30 000 грн

Виплата є одноразовою та спрямована на додаткове матеріальне забезпечення новобранців.

Джерело фото: колаж 24 Каналу

У Києві перші 473 військовослужбовці, які мобілізувалися до лав ЗСУ після 1 грудня 2023 року, отримали матеріальну допомогу на банківські рахунки. Йдеться про виплати в розмірі 30 000 грн від столиці. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Як зазначається, така виплата є одноразовою та спрямована на додаткове матеріальне забезпечення новобранців.

Для отримання виплати мобілізований має надати до ТЦК та СП такі документи:

копію ідентифікаційного коду,

копію паспорта громадянина України чи ID-картки,

довідку/виписку з банку про відкриття соціального (зарплатного) рахунку.

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