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  1. В Украине

В Киеве военнослужащим, мобилизовавшимся в ряды ВСУ, начали выплачивать по 30 000 грн

15:26, 8 марта 2024
Выплата является единовременной и направлена на дополнительное материальное обеспечение новобранцев.
В Киеве военнослужащим, мобилизовавшимся в ряды ВСУ, начали выплачивать по 30 000 грн
Источник фото: коллаж 24 Канала
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В Киеве первые 473 военнослужащих, которые мобилизовались в ряды ВСУ после 1 декабря 2023, получили материальную помощь на банковские счета. Речь идет о выплатах в размере 30 000 грн от столицы. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, такая выплата является единовременной и направлена на дополнительное материальное обеспечение новобранцев.

Для получения выплаты мобилизованный должен предоставить в ТЦК и СП следующие документы:

  • копию идентификационного кода,
  • копию паспорта гражданина Украины или ID-карты,
  • справку/выписку из банка об открытии социального (зарплатного) счета.

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