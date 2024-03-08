В Киеве военнослужащим, мобилизовавшимся в ряды ВСУ, начали выплачивать по 30 000 грн

В Киеве первые 473 военнослужащих, которые мобилизовались в ряды ВСУ после 1 декабря 2023, получили материальную помощь на банковские счета. Речь идет о выплатах в размере 30 000 грн от столицы. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Как отмечается, такая выплата является единовременной и направлена на дополнительное материальное обеспечение новобранцев.
Для получения выплаты мобилизованный должен предоставить в ТЦК и СП следующие документы:
- копию идентификационного кода,
- копию паспорта гражданина Украины или ID-карты,
- справку/выписку из банка об открытии социального (зарплатного) счета.
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