В Киеве военнослужащим, мобилизовавшимся в ряды ВСУ, начали выплачивать по 30 000 грн

Выплата является единовременной и направлена на дополнительное материальное обеспечение новобранцев.

Источник фото: коллаж 24 Канала

В Киеве первые 473 военнослужащих, которые мобилизовались в ряды ВСУ после 1 декабря 2023, получили материальную помощь на банковские счета. Речь идет о выплатах в размере 30 000 грн от столицы. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, такая выплата является единовременной и направлена на дополнительное материальное обеспечение новобранцев.

Для получения выплаты мобилизованный должен предоставить в ТЦК и СП следующие документы:

копию идентификационного кода,

копию паспорта гражданина Украины или ID-карты,

справку/выписку из банка об открытии социального (зарплатного) счета.

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