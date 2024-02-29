ВККС внесла зміни до Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді

Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді виклали в новій редакції.

У четвер, 29 лютого, Вища кваліфікаційна комісія суддів розглянула питання про внесення змін до Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Комісії від 2 листопада 2016 року № 141/зп-16. Про це йдеться на офіційному сайті ВККС.

Члени Комісії вирішили внести зміни до Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, виклавши його в новій редакції.

Оновлений нормативний акт Комісії стосується, зокрема, конкурсу до Вищого антикорупційного суду, подання документів для участі в якому розпочнеться 1 березня 2024 року.

Нагадаємо, 1 березня розпочинається приймання документів для участі в конкурсі на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати.

Додамо, документи для участі у конкурсі на посади суддів ВАКС та АП ВАКС необхідно подавати в електронному вигляді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.