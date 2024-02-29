ВККС внесла изменения в Положение о проведении конкурса на занятие вакантной должности судьи

Положение о проведении конкурса на занятие вакантной должность судьи изложили в новой редакции.

В четверг, 29 февраля, Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрела вопрос о внесении изменений в Положение о проведении конкурса на занятие вакантной должности судьи, утвержденного решением Комиссии от 2 ноября 2016 г. № 141/ЗП-16. Об этом говорится на официальном сайте ВККС.

Члены Комиссии решили внести изменения в Положение о проведении конкурса на вакантную должность судьи, изложив его в новой редакции.

Обновленный нормативный акт Комиссии касается, в частности, конкурса в Высший антикоррупционный суд, представление документов для участия в котором начнется 1 марта 2024 года.

Напомним, 1 марта начинается прием документов для участия в конкурсе на занятие 25 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.

Добавим, документы для участия в конкурсе на должности судей ВАКС и АП ВАКС необходимо подавать в электронном виде.

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