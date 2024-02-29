Украина вернула из оккупации еще пятерых детей

Двух девочек и троих мальчиков вывезли с временно оккупированных территорий Херсонщины.

иллюстративное фото

Украина вернула еще пятерых детей с временно оккупированных территорий. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Еще две девочки и три мальчика удалось вывезти с временно оккупированных территорий. Среди них – один ребенок-сирота. Возраст детей от 4 до 16 лет», - сообщил он.

По словам главы области, сейчас взрослые и малыши находятся в безопасном месте. С ними работают врачи и психологи.

Прокудин добавил, что с начала года уже удалось вернуть 25 детей из Херсона.

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