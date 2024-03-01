В Киеве мужчина рассчитался с курьером сувенирными «деньгами»

Патрульные задержали мужчину и передали его следователям.

В Киеве к инспекторам поступило сообщение о мужчине, который рассчитался с курьером, вероятно, поддельными денежными средствами.

Прибывшие на место происшествия патрульные пообщались с заявителем и выяснили как выглядел мужчина. Обследовав прилегающие территории, они обнаружили лицо, похожее по описанию заявителя.

В полиции пишут, что во время общения с инспекторами мужчина признался в содеянном. Кроме того, правоохранители выяснили, что гражданин прячется от органов досудебного расследования.

Патрульные задержали мужчину и передали его следователям для последующего выяснения всех обстоятельств происшествия.

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