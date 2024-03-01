У Києві чоловік розрахувався з кур'єром сувенірними «грошима»

Патрульні затримали чоловіка та передали його слідчим.

У Києві до інспекторів надійшло повідомлення про чоловіка, який розрахувався з кур'єром, ймовірно, підробленими грошовими коштами.

Патрульні, які прибули на місце події, поспілкувалися із заявником та з'ясували як виглядав чоловік. Обстеживши прилеглі території, вони виявили особу, схожу за описом заявника.

У поліції пишуть, що під час спілкування із інспекторами чоловік зізнався у скоєному. Крім того, правоохоронці з'ясували, що громадянин переховується від органів досудового розслідування.

Патрульні затримали чоловіка та передали його слідчим для подальшого з'ясування всіх обставин події.

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