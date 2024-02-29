Єврокомісія вивільнила для Польщі 137 млрд євро, які були заблоковані через проблеми з тиском на суддів

У Єврокомісії дійшли висновку, що Варшава на достатньому рівні виконала вимоги для отримання коштів з Фонду відновлення та стійкості щодо незалежності судової системи.

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У четвер, 29 лютого, Європейська комісія вирішила розблокувати для Польщі доступ до 137 млрд євро з різних фондів Євросоюзу, які раніше Варшава не могла отримати через питання до судової системи і верховенства права. Про це йдеться у пресслужбі Єврокомісії.

Єврокомісія ухвалила два акти, що дозволять Польщі відкрити доступ до цих коштів.

У Єврокомісії дійшли висновку, що Варшава на достатньому рівні виконала дві вимоги для отримання коштів з Фонду відновлення та стійкості: щодо незалежності судової системи, у частині, що стосувалася дисциплінарної відповідальності суддів, а також щодо використання ІТ-інструменту Arachne для контролю та аудиту, який вважається запобіжником від зловживань.

За підсумками цієї оцінки Єврокомісії, коли її затвердять країни-члени, Польща у наступні тижні зможе отримати перші 6,3 млрд євро із загалом 59,8 млрд доступних коштів.

«Єврокомісія вітає зобов’язання уряду Польщі звернути увагу на давні занепокоєння щодо верховенства права, у ширшому обсязі, ніж ті, що стосуються дисциплінарного режиму для суддів, відповідно до рекомендацій Єврокомісії. Під час Ради ЄС із загальних питань 20 лютого польська влада презентувала амбітний план дій щодо верховенства права у Польщі для реагування на проблеми, на які звернула увагу Єврокомісія у процедурі за ст. 7(1)», – зазначили у комюніке.

Якщо із дотриманням умов у майбутньому знову виникнуть проблеми, подальші перерахування коштів можуть знову призупинити.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» описувала, як в Польщі відбувається тиск на суддів.

Додамо, 21 лютого Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн несподівано заявила, що рамка для переговорів про вступ України до ЄС не буде готова до європейських виборів, які пройдуть на початку червня. В Україні очікують на цю рамку в березні 2024 року.

Крім того, у грудні 2023 року у Варшаві та інших містах Польщі пройшли масові протести про чергових намірів влади внести законодавчі зміни до законів про судоустрій та Верховний суд Польщі.

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