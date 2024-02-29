Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Директора БЕБ будуть обирати за новою процедурою, а працівників БЕБ переатестують – новий законопроект

Працівників Бюро економічної безпеки переатестують комісії з переважним голосом осіб, делегованих міжнародними і неурядовими організаціями.

Держпраці перевірятиме роботодавців на предмет цькування працівників

У Держпраці з’являться повноваження перевіряти підприємства на предмет здійснення мобінгу стосовно працівників.

Доступ ГРД до суддівських досьє: ВККС просить органи суддівського врядування поділитися думками

Пропозиції до Порядку доступу до суддівського досьє членів ГРД запропоновано надати до 11 березня.

Поліція братиме участь в оповіщенні військовозобов’язаних спільно з ТЦК і зможе фіксувати процес на камеру

У Комітеті з національної безпеки розповіли про те, чи буде поліція вручати повістки після змін до закону про мобілізацію.

«Свобода слова – для «ліваків», або хто і чому лобіює заборону Telegram в Україні

Спойлер: ви будете здивовані.

  1. У світі

Єврокомісія вивільнила для Польщі 137 млрд євро, які були заблоковані через проблеми з тиском на суддів

17:24, 29 лютого 2024
У Єврокомісії дійшли висновку, що Варшава на достатньому рівні виконала вимоги для отримання коштів з Фонду відновлення та стійкості щодо незалежності судової системи.
Єврокомісія вивільнила для Польщі 137 млрд євро, які були заблоковані через проблеми з тиском на суддів
Фото: Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 29 лютого, Європейська комісія вирішила розблокувати для Польщі доступ до 137 млрд євро з різних фондів Євросоюзу, які раніше Варшава не могла отримати через питання до судової системи і верховенства права. Про це йдеться у пресслужбі Єврокомісії.

Єврокомісія ухвалила два акти, що дозволять Польщі відкрити доступ до цих коштів.

У Єврокомісії дійшли висновку, що Варшава на достатньому рівні виконала дві вимоги для отримання коштів з Фонду відновлення та стійкості: щодо незалежності судової системи, у частині, що стосувалася дисциплінарної відповідальності суддів, а також щодо використання ІТ-інструменту Arachne для контролю та аудиту, який вважається запобіжником від зловживань. 

За підсумками цієї оцінки Єврокомісії, коли її затвердять країни-члени, Польща у наступні тижні зможе отримати перші 6,3 млрд євро із загалом 59,8 млрд доступних коштів.

«Єврокомісія вітає зобов’язання уряду Польщі звернути увагу на давні занепокоєння щодо верховенства права, у ширшому обсязі, ніж ті, що стосуються дисциплінарного режиму для суддів, відповідно до рекомендацій Єврокомісії. Під час Ради ЄС із загальних питань 20 лютого польська влада презентувала амбітний план дій щодо верховенства права у Польщі для реагування на проблеми, на які звернула увагу Єврокомісія у процедурі за ст. 7(1)», – зазначили у комюніке.

Якщо із дотриманням умов у майбутньому знову виникнуть проблеми, подальші перерахування коштів можуть знову призупинити.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» описувала, як в Польщі відбувається тиск на суддів.

Додамо, 21 лютого Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн несподівано заявила, що рамка для переговорів про вступ України до ЄС не буде готова до європейських виборів, які пройдуть на початку червня. В Україні очікують на цю рамку в березні 2024 року.

Крім того, у грудні 2023 року у Варшаві та інших містах Польщі пройшли масові протести про чергових намірів влади внести законодавчі зміни до законів про судоустрій та Верховний суд Польщі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео