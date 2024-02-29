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Еврокомиссия высвободила для Польши 137 млрд евро, которые были заблокированы из-за проблем с давлением на судей

17:24, 29 февраля 2024
В Еврокомиссии пришли к выводу, что Польша на достаточном уровне выполнила требования для получения средств из Фонда восстановления и устойчивости относительно независимости судебной системы.
Еврокомиссия высвободила для Польши 137 млрд евро, которые были заблокированы из-за проблем с давлением на судей
Фото: Reuters
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В четверг, 29 февраля, Европейская комиссия решила разблокировать для Польши доступ к 137 млрд евро из разных фондов Евросоюза, которые ранее для Варшавы заблокировали из-за вопросов судебной системы и верховенства права. Об этом говорится в пресс-службе Еврокомиссии.

Еврокомиссия приняла два акта, позволяющих Польше открыть доступ к этим средствам.

В Еврокомиссии пришли к выводу, что Варшава на достаточном уровне выполнила два требования для получения средств из Фонда восстановления и устойчивости: относительно независимости судебной системы, в части, касающейся дисциплинарной ответственности судей, а также использования ИТ-инструмента Arachne для контроля и аудита, который считается предохранителем от злоупотреблений.

По итогам этой оценки Еврокомиссии, когда ее утвердят страны-члены, Польша в последующие недели сможет получить первые 6,3 млрд евро из всего 59,8 млрд доступных средств.

 «Еврокомиссия приветствует обязательство правительства Польши обратить внимание на давние беспокойства относительно верховенства права, в более широком объеме, чем те, что касаются дисциплинарного режима для судей, в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии. Во время Совета ЕС по общим вопросам 20 февраля польские власти представили амбициозный план действий по верховенству права в Польше для реагирования на проблемы, на которые обратила внимание Еврокомиссия в процедуре по ст. 7 (1)», – отметили в коммюнике.

Если с соблюдением условий в будущем снова возникнут проблемы, дальнейшие перечисления средств могут снова приостановить.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» описывала, как в Польше оказывается давление на судей.

Напомним также, что 21 февраля Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен неожиданно заявила, что рамка для переговоров о вступлении Украины в ЕС не будет готова к европейским выборам, которые пройдут в начале июня. В Украине ожидают эту рамку в марте 2024 года.

Кроме того, в декабре 2019 года в Варшаве и других городах Польши прошли массовые протесты об очередных намерениях властей внести законодательные изменения в законы о судоустройстве и Верховный суд Польши.

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