Польша может запретить импорт сельскохозяйственной продукции из рф

Польша проанализирует влияние решения Латвии запретить импорт российских продуктов питания и не исключает введения аналогичных мер.

Правительство Польши проанализирует последствия решения Латвии по поводу запрета импорта российских продуктов питания. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск, пишет Bloomberg.

По его словам, не исключено, что Варшава вскоре предпримет аналогичные шаги.

Туск отметил, что планирует обсудить этот вопрос на встрече с фермерами, ныне протестующими на границе с Украиной, потому что так называемая проблема избытка предложения и "неравной" конкуренции возникает "не только из-за торговли с Украиной", но и от экспорта из рф и Беларуси.

Главы польского и латвийского правительств договорились объединить усилия, чтобы убедить европейских лидеров принять меры по импорту продовольствия с востока.

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