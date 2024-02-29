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  1. У світі

Польща може заборонити імпорт сільськогосподарської продукції з рф

17:13, 29 лютого 2024
Польща проаналізує вплив рішення Латвії заборонити імпорт російських продуктів харчування і не виключає введення аналогічних заходів.
Польща може заборонити імпорт сільськогосподарської продукції з рф
Фото: reuters
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Уряд Польщі проаналізує наслідки рішення Латвії щодо заборони імпорту російських продуктів харчування. Про це повідомив польський прем'єр-міністр Дональд Туск, пише Bloomberg.

За його словами, не виключено, що Варшава незабаром здійснить аналогічні кроки.

Туск зазначив, що планує обговорити це питання на зустрічі з фермерами, що нині протестують на кордоні з Україною, бо так звана проблема надлишку пропозиції та "нерівної" конкуренції виникає "не тільки через торгівлю з Україною", але й від експорту з рф та Білорусі.

Голови польського і латвійського урядів домовилися об'єднати зусилля, щоб переконати європейських лідерів вжити заходів стосовно імпорту продовольства зі сходу.

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