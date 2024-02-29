Україна повернула з окупації ще п'ятьох дітей

Двох дівчаток та трьох хлопчиків вивезли з тимчасово окупованих територій Херсонщини.

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Україна повернула ще п'ятьох дітей з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Ще двоє дівчаток і троє хлопчиків вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій. Серед них — одна дитина-сирота. Вік дітей від 4 до 16 років», — повідомив він.

За словами очільника області, наразі дорослі та малі перебувають у безпечному місці. З ними працюють лікарі та психологи.

Прокудін додав, що від початку року вже вдалося повернути 25 дітей із Херсонщини.

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