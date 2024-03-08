ВККС обнародовала результаты допуска кандидатов к конкурсу в апелляционные суды по состоянию на 8 марта

Комиссией допущено к участию в конкурсе на занятие вакантных должностей судей в апелляционных судах 1772 кандидата.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что по состоянию на 8 марта допустила к участию в конкурсе на занятие вакантных должностей судей в апелляционных судах, объявленном 14 сентября 2023 года, 1 772 кандидата на должность судьи. Об этом сообщает официальный сайт ВККС.

Комиссия отметила, что отказано в допуске к участию в конкурсе 166 кандидатам, участие 11 кандидатов в конкурсе прекращено, а в отношении 127 кандидатов рассмотрение вопроса допуска не завершено.

Со списком кандидатов и информацией о результатах рассмотрения Комиссией вопросов их допуска можно ознакомиться ниже:

Ранее сообщалось, что ВККС внесла изменения в Положение о проведении конкурса на занятие вакантной должности судьи.

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