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Нападение на сотрудников ТЦК на Буковине: глава сельсовета рассказал о деталях конфликта

15:50, 8 марта 2024
Глава Селятинского сельского территориального общества, где произошло нападение на сотрудников ТЦК, сообщил некоторые подробности инцидента.
Нападение на сотрудников ТЦК на Буковине: глава сельсовета рассказал о деталях конфликта
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Как ранее мы писали, в Черновицкой области задержаны двое мужчин, которые спровоцировали конфликт с работниками ТЦК. Один из нападавших был вооружен топором, другой попытался наехать машиной на военного.

Глава Селятинского сельского территориального общества Валерий Полянчук в комментарии molbuk.ua рассказал некоторые детали конфликта.

«Я считаю, что эти мужчины поступили неправильно. Но ситуация такова была. У 41-летнего мужчины, который ехал на «Ниве», сын пропал без вести, а отец воюет еще с 2014 года. Ушел добровольцем. Также у АТО был его брат», - заявил он, добавив, что такие действия мужчин не поддерживает, но дальше ситуацию будет изучать следствие.

В то же время в Черновицком областном ТЦК и СП сообщили, что находившиеся на КПП военные приехали из боевых частей.

Отмечается, что инцидент произошел во время того, как военнослужащие ТЦК и СП проводили проверку военно-учетных документов.

«Данным случаем занимаются правоохранительные органы. Военные, которые осуществляли меры оповещения, ограничено пригодными к службе и переведены в ТЦК и СП из боевых частей», – сообщили в Черновицком областном ТЦК и СП.

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