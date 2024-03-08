На Буковине задержаны двое мужчин: один из них наехал на работника ТЦК машиной, а другой — напал с топором

Один из нападавших был вооружен топором, другой попытался наехать на машине военного.

В Черновицкой области задержаны двое мужчин, которые спровоцировали конфликт с работниками ТЦК. Один из нападавших был вооружен топором, другой попытался наехать на машине военного. Об этом сообщает полиция области.

Так, двое жителей Вижницкого района приехали в контрольно-пропускной пункт, спровоцировали конфликт, нанесли телесные повреждения работнику территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также повредили транспортное средство. По этому факту следователи полиции возбудили уголовное производство.

Событие произошло 7 марта в селе Плоска Вижницкого района возле КПП «Горлеча».

«Водитель автомобиля «ВАЗ-2121» совершил наезд на 41-летнего работника ТЦК и СП. В дальнейшем, выполнив маневр разворота, мужчина остановился и ударил его обухом в предплечье. Другой злоумышленник также нанес удар обухом топора в плечо военнослужащему. Работник ТЦК и СП получил телесные повреждения, степень тяжести которых будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, мужчины повредили лобовое стекло и боковые окна в транспортном средстве работников территориального центра комплектования и скрылись», - рассказали в полиции.

Правоохранители установили лиц, причастных к совершению противоправных действий. Ими оказались 28-летний и 43-летний местные жители. Оба нарушителя задержаны. Продолжаются процессуальные действия, по результатам которых будет предоставлена окончательная правовая квалификация действиям мужчин.

Ранее в сети появилось видео из Черновицкой области, где работники территориального центра комплектования остановили мужчину на коне, вооруженном топором.

На кадрах видно, как один человек сидит верхом на коне и держит в руках топор, а напротив него стоят двое военных в форме. Очевидно, они о чем-то спорили.

Во время общения на дорогу уехал автомобиль. Одному удалось отскочить, а другого автомобиль задел и он упал. Выйдя из машины, мужчина начал избивать твердой стороной топора военкомов.

Рядом стояли еще двое мужчин в форме с автоматами и полицейский, но в конфликт они не вмешивались.

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