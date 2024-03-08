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На Буковині затримали двох чоловіків: один із них наїхав на працівника ТЦК машиною, а інший — напав із сокирою

15:07, 8 березня 2024
Один із нападників був озброєний сокирою, інший спробував наїхати машиною на військового.
На Буковині затримали двох чоловіків: один із них наїхав на працівника ТЦК машиною, а інший — напав із сокирою
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У Чернівецькій області затримали двох чоловіків, які спровокували конфлікт із працівниками ТЦК. Один із нападників був озброєний сокирою, інший спробував наїхати машиною на військового. Про це повідомляє поліція області.

Так, двоє жителів Вижницького району приїхали до контрольно-пропускного пункту, спровокували конфлікт, завдали тілесних ушкоджень працівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також пошкодили транспортний засіб. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.

Подія трапилася 7 березня в селі Плоска Вижницького району біля КПП «Горлеча».

«Водій автомобіля «ВАЗ-2121» здійснив наїзд на 41-річного працівника ТЦК та СП. У подальшому, виконавши маневр розвороту, чоловік зупинився та ударив обухом його в передпліччя. Інший зловмисник також завдав удар обухом сокири в плече військовослужбовцю. Працівник ТЦК і СП отримав тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи. Крім того, чоловіки пошкодили лобове скло та бокові вікна у транспортному засобі працівників територіального центру комплектування і втекли», - розповіли у поліції.

Правоохоронці встановили осіб, причетних до вчинення протиправних дій. Ними виявилися 28-річний та 43-річний місцеві жителі. Обох порушників затримали. Тривають процесуальні дії, за результатами яких буде надано остаточну правову кваліфікацію діям чоловіків.

Раніше у мережі з'явилося відео з Чернівецької області, де працівники територіального центру комплектування зупинили чоловіка на коні, який був озброєний сокирою.

На кадрах видно, як один чоловік сидить верхи на коні та тримає у руках сокиру, а напроти нього стоять двоє військових у формі. Очевидно, вони про щось сперечалися.

Під час спілкування на дорогу виїхав автомобіль. Одному вдалося відскочити, а іншого автівка зачепила і він впав. Вийшовши з машини, чоловік почав бити твердою стороною сокири військкомів.

Поруч стояли ще двоє чоловіків у формі з автоматами та поліцейський, але у конфлікт вони не втручалися.

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