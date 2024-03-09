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  1. В Україні

На Київщині чоловік загинув унаслідок вибуху гранати у будинку

09:49, 9 березня 2024
Поліція встановила, що стався конфлікт між подружжям, під час якого чоловік дістав вибуховий пристрій з кишені.
На Київщині чоловік загинув унаслідок вибуху гранати у будинку
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На Київщині 58-річний чоловік загинув унаслідок вибуху гранати у селі Дернівка Баришівської громади. Як повідомили у поліції області, подія сталася 7 березня, близько 18 години.

Правоохоронці виявили тіло чоловіка, який загинув внаслідок вибуху гранати Ф-1, в будинку. Крім того, до лікарні доставили дружину загиблого з отриманими осколковими пораненнями.

Поліція встановила, що між подружжям стався конфлікт, під час якого чоловік дістав вибуховий пристрій з кишені. Також у поліції пишуть, що вибуховий предмет чоловік знайшов після деокупації території.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство». Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події.

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