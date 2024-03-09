На Киевщине мужчина погиб в результате взрыва гранаты в доме

Полиция установила, что произошел конфликт между супругами, во время которого мужчина достал взрывное устройство из кармана.

На Киевщине 58-летний мужчина погиб в результате взрыва гранаты в селе Дерновка Барышевской общины. Как сообщили в полиции области, событие произошло 7 марта, около 18 часов.

Правоохранители обнаружили тело мужчины, который погиб в результате взрыва гранаты Ф-1, в доме. Кроме того, в больницу доставили супругу погибшего с полученными осколочными ранениями.

Полиция установила, что между супругами произошел конфликт, во время которого мужчина достал взрывное устройство из кармана. Также в полиции пишут, что взрывной предмет мужчина нашел после деоккупации территории.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «самоубийство». Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.