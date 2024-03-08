Министр обороны Великобритании Грант Шаппс прибыл в Киев

Великобритания обещает максимальную военную поддержку для Украины.

Источник фото: interfax

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс выразил свою поддержку Украине во время своего рабочего визита в Киев сегодня, 8 марта. Он сделал это объявление на своей странице в соцсети, где заявил, что его приезд в украинскую столицу является возгласом тревоги для демократического мира.

"Что бы это означало, если бы мы позволили такому диктатору, как путин, захватить демократическую страну? Что бы означали наши ценности свободы и демократии?" - подчеркнул Шаппс в своем обращении.

Министр также подчеркнул, что Великобритания оказывает свою самую большую военную поддержку Киеву на сегодняшний день. "Теперь каждая нация должна сделать то же самое и обеспечить победу свободы над тиранией", - добавил он.

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