Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс прибув до Києва

Велика Британія обіцяє максимальну військову підтримку для України.

Джерело фото: interfax

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс висловив свою підтримку Україні під час свого робочого візиту до Києва сьогодні, 8 березня. Він зробив це оголошення на своїй сторінці в соцмережі, де заявив, що його приїзд до української столиці є вигуком на сполох для демократичного світу.

«Що б це означало, якби ми дозволили такому диктатору, як путін, захопити демократичну країну? Що б означали наші цінності свободи та демократії?» — підкреслив Шаппс у своєму зверненні.

Міністр також підкреслив, що Велика Британія надає свою найбільшу військову підтримку Києву на сьогоднішній день. «Тепер кожна нація має зробити те саме й забезпечити перемогу свободи над тиранією», — додав він.

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