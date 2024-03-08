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  1. Суд інфо

15 переможців конкурсу рекомендовані для призначення на посаду судді — ВККС

14:13, 8 березня 2024
У Комісії також повідомили, що двоє кандидатів припинили участь у конкурсі
15 переможців конкурсу рекомендовані для призначення на посаду судді — ВККС
Фото: vkksu.gov.ua
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У четвер, 7 березня, Вища кваліфікаційна комісія суддів провела співбесіди із 18 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 14 вересня 2023 року. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Макеєва Сергія Вікторовича на посаду судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області;

Подкопаєву Ірину Анатоліївну на посаду судді Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області;

Турчин-Кукаріну Ірину Вікторівну на посаду судді Теофіпольського районного суду Хмельницької області;

Гаркушу В’ячеслава Вікторовича на посаду судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська;

Патраманського Ігоря Івановича на посаду судді Тиврівського районного суду Вінницької області;

Усікова Олексія Віталійовича на посаду судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області;

Михалюк Ольгу Василівну на посаду судді Любашівського районного суду Одеської області;

Смалюха Руслана Ярославовича на посаду судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області;

Рудалєву Лесю Вікторівну на посаду судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області;

Цирфу Костянтина Анатолійовича на посаду судді Київського районного суду міста Одеси;

Пруднікову Олександру Валеріївну на посаду судді Дергачівського районного суду Харківської області;

Солоненко Таїсію Василівну на посаду судді Добровеличківського районного суду Кіровоградської області;

Новасардову Ірину Вячеславівну на посаду судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя;

Олійника Кирила Івановича на посаду судді Татарбунарського районного суду Одеської області;

Панченко Наталію Олександрівну на посаду судді Татарбунарського районного суду Одеської області.

Припинено участь у конкурсі Поліщука Павла Ярославовича та Пинчука Дмитра Ярославовича.

Відкладено проведення співбесіди з Максименком Дмитром Романовичем.

Також ми писали, що ВККС рекомендувала призначити на посаду судді 9 переможців конкурсу.

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