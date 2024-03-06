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  1. Суд інфо

ВККС рекомендувала призначити на посаду судді 9 переможців конкурсу

16:29, 6 березня 2024
Комісія провела співбесіди із 15 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів.
ВККС рекомендувала призначити на посаду судді 9 переможців конкурсу
Фото: vkksu.gov.ua
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У вівторок, 5 березня, Вища кваліфікаційна комісія суддів провела співбесіди із 15 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 14 вересня 2023 року. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Петренко Світлану Юріївну на посаду судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області;

Пасічника Олега Миколайовича на посаду судді Московського районного суду міста Харкова;

Балацьку Ольгу Романівну на посаду судді Рівненського міського суду Рівненської області;

Малюк Марину Вікторівну на посаду судді Комсомольського міського суду Полтавської області;

Мельник Наталію Петрівну на посаду судді Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області;

Овсієнка Ігоря Володимировича на посаду судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області;

Музичука Романа Романовича на посаду судді Коростишівського районного суду Житомирської області;

Тренич Анну Григорівну на посаду судді Заліщицького районного суду Тернопільської області;

Проскурню Олега Івановича на посаду судді Святошинського районного суду міста Києва.

Відмовлено в наданні рекомендації для призначення:

Скремети Олени Олександрівни на посаду судді Бершадського районного суду Вінницької області.

Відкладено проведення співбесіди з Радановичем Григорієм Михайловичем, Сопронюком Олександром Андрійовичем, Валовін Юлією Володимирівною, Мельником Андрієм Васильовичем, Дмитренко Юлією Володимирівною.

Раніше ми писали, що вже десять кандидатів на посади суддів місцевих судів отримали відмови від ВККС.

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