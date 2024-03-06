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  1. Суспільство

Google розпочне боротьбу із SEO-спамом у пошуку, зокрема зі згенерованим штучним інтелектом

19:53, 6 березня 2024
Перші зміни в алгоритмах почнуть діяти з 5 травня.
Google розпочне боротьбу із SEO-спамом у пошуку, зокрема зі згенерованим штучним інтелектом
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Компанія Google вирішила змінити свої алгоритми надання пошукової інформації, щоб боротися зі спамом та автоматизованим контентом, зокрема зі згенерованим штучним інтелектом. Про це повідомила компанія.

Оновлення рейтингу, заплановане на травень, дозволить краще відсіювати некорисний та неоригінальний контент.

Зазначається, що оновлення інтегрує досвід, отриманий у 2022 році, і спрямовує більше трафіку на якісні сайти.

За оцінками Google, ці зміни зменшать кількість спаму та неоригінальних результатів на 40%. Компанія планує видалити автоматизований контент, який створюється штучним інтелектом та зазвичай є некорисним для користувачів.

Оновлення алгоритмів спрямоване на виявлення некорисних сторінок з поганим користувацьким досвідом, які створені для пошукових систем, а не для людей.

Google хоче виключити вебсторінки, які намагаються відповідати специфічним пошуковим запитам, але не мають корисного контенту. Зокрема, компанія фокусується на боротьбі з масштабованим спамом, створеним штучним інтелектом, а також зі старомодним спамом, створеним людьми.

Зміни в алгоритмах спрямовані на утримання контент-ферм, які стають дедалі більшою проблемою. Відтепер Google буде враховувати контент, створений у масштабі як некорисний для цілей ранжування, а не для надання корисної інформації.

Крім того, Google розглядатиме як спам сторонній контент низької якості, розміщений на авторитетних сайтах з метою використання їх доброї репутації. Контент, що розміщується на доменах, перетворених на клік-машини після того, як їх купив хтось інший, також буде спамом.

Перші зміни в алгоритмах почнуть діяти з 5 травня.

Google дає власникам сайтів 2-місячний термін, щоб вони могли адаптуватися до нових правил. Оновлення спрямовані на покращення надання пошукових результатів, щоб користувачі отримували якісніший та релевантний контент.

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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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