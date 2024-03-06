Як українцям продовжити тимчасовий захист в Чехії онлайн: подробиці

У Чехії розпочалася онлайн-реєстрація на продовження тимчасового захисту до 15 березня.

Джерело фото: EPA

У Чехії триває онлайн-реєстрація на продовження тимчасового захисту до 15 березня. Якщо цього не зробити, статус автоматично анулюється наприкінці місяця. Про це повідомляє proukrainu.blesk.cz.

Процес продовження тимчасового захисту в Чехії складається з двох етапів. Перший - це онлайн-реєстрація, що забезпечує захист до 30 вересня 2024 року. Другий - візит до відділення МВС для отримання візової наліпки, яка продовжить захист до 31 березня 2025 року.

Для онлайн-реєстрації потрібно створити новий обліковий запис на Інформаційному порталі для іноземців і мати дійсну особисту електронну адресу. Рекомендується самостійно реєструватися, але якщо надає допомогу співробітник неприбуткової організації, потрібно надати дані для доступу до електронної пошти та облікового запису.

Під час онлайн-реєстрації необхідно вказати особисті дані, а також додаткові дані для дітей до 15 років. Особи віком від 15 років можуть реєструватися самостійно.

Після онлайн-реєстрації обирається день і час візиту до відділення МВС для отримання візової наліпки.

Під час візиту потрібно мати дійсний закордонний паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також підтвердження про наявність житла.

Для дитини до 15 років також потрібно мати документи, які уповноважують представляти особу, а в разі їх відсутності - фотографію паспортного формату.

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